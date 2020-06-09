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"صد ركلات" حارس مرمى شهير يحتفل بزفافه مع عروسه

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حارس مرمى شهير يحتفل بزفافه مع عروسه
حارس مرمى شهير يحتفل بزفافه مع عروسه
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عبد القادر وحيد- متابعات

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العروس

حفل الزفاف

مختار فراحي

نادي بارادو الجزائري

تختلف طرق ووسائل حفلات الزفاف من شخص لآخر، حسب ما يقرره العروسان.

حارس مرمي نادي بارادو الجزائري، مختار فراحي، أعلن عن عقد قرانه بطريقة نادرة وطريفة، وذلك بصد ركلات من عروسه في حفل الزفاف.

وبشكل بسيط على ملعب ناديه قام فراحي بإقامة حفل زفافه، وذلك بحضور عدد من أقاربه ومسئولي النادي.

وقام حارس المرمى باللعب مع زوجته كرة القدم، حيث التقط الحاضرون لحفل الزفاف صورا للزوجين وهما يلعبان كرة القدم على أرضية الملعب.

وأظهرت بعض الصور التي تم التقاطها قيام اللاعب بصد عدة ركلات من عروسه في حفل الزفاف وسط تشجيع من محبيه والمدعوين.


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