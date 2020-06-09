  • الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مستشار بن زايد: "العين بصيرة واليد قصيرة"

هل اقتربت نهايته.. مستشار بن زايد يصف تدوينات مسؤول كبير بالصبيانية

ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

ضاحي خلفان: الأقصى للمسلمين.. والأرض مختلف عليها

مقتل عريس برصاصة والده

هزت دولة عربية.. مقتل عريس برصاصة والده في حفل الزفاف

سيد عبد الحفيظ

عبد الحفيظ: واحد بيتعامل مع مرتضى وبندق..عايزه يتقارن بصالح سليم ازاي؟

صورة من الحفل

حفل زفاف أعلي "لورد"..و مسئولة : الكل هرب

الإعلامي عمرو أديب

أديب :"كلو العيش للآخر الأيام الجاية هتبقي صعبة"

فتح المساجد بدولة خليجية بعد إغلاق 3 شهور

فتح المساجد بدولة خليجية بعد إغلاق 3 شهور

الدولار

الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم

مرتضى منصور

مرتضى منصور: الكاميرات صورت محمود الخطيب في هذا الوضع

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يثير الجدل بهجومه على مسئول شهير .. فمن هو؟

ضاحي خلفان: الأقصى للمسلمين.. والأرض مختلف عليها

الحياة السياسية

ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر
ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

خلفان: صدمت في هذا الرئيس بعد سماحه بزواج المثليين ببلاده

#

ضاحي خلفان يثير الجدل بقصة المجنون الذي يهدد الناس بالسكين

#

ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

#

ضاحي خلفان: التصالح مع إسرائيل سينهي قطر

قطر

ضاحي خلفان

الاٌقصى

إصرائيل

واصل ضاحي خلفان حديثه بضرورة التصالح مع إسرائيل، وذلك من خلال سلسلة من التدوينات على مدار الأيام الماضية.

وأضاف خلفان: مشكلة المسلمين والعرب أنهم يقولك المسجد الأقصى لنا.. الله أمال هو لليهود.. تراكم تصلون فيه مسموح لكم.. الاختلاف على الأرض حوله.. أنت إذا عندك مسجد في كالفورنيا.. صارت كلفورينا أرضك.. المسجد فقط لك..  ولذلك الاختلاف في الحدود وليس في المسجد.

وأوضح خلفان: لاحظوا أن كل المغردين الذين يكرهون الإمارات والسعودية سيسبوني سب وشتيم وقذف ولعن..الخ لأنني أطالب بعلاقات مع إسرائيل.. مع العلم إنهم يمدحون ويحبون ويؤيدون تركيا وأردوغان وقطر الذين لهم علاقات بالدولة الإسرائيلية.. هذا كيل بعشرة مكاييل.

كما أجرى خلفان استفتاءً على حسابه في تويتر "أرى أن التعاون مع إسرائيل يخلق الأمن والاستقرار لجميع الأطراف.. وأن الاختلافات على الحدود أمر موجود بين كثير من الدول لذلك لا أرى مانعا من خلق صداقة مع إسرائيل.. "موافق.. لا أوافق.. ممتنع عن التصويت".

كما أشار خلفان إلى أن الإنسان يتعلم الدروس كل يوم.. كان تمثال الحرية رمزا، ورأينا من يسقطه.. من كان يشعل نار الثورات في الوطن العربي ابتلي بما هو شبيه بها.. وأنا شاب كنت أنظر إلى رمز الحرية بإعجاب اليوم اختلفت النظرة.. وكنت أنظر إلى إسرائيل كعدوة وقطر كجارة، اليوم ما تعمله قطر تخجل إسرائيل عمله.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "صد ركلات" حارس مرمى شهير يحتفل بزفافه مع عروسه
» فنان شهير يقتل سائق شاحنة في حادث مرور
» عبد الحفيظ: واحد بيتعامل مع مرتضى وبندق..عايزه يتقارن بصالح سليم ازاي؟
» رسالة غامضة من "شوبير" بعد كشف قيمة عقد نجله في الأهلي
» إعلامية شهيرة: بيقولولي "انتي رد سجون" وبعاني من قلة الرزق
» مفاجأة وراء وفاة المخرجة شيرين غيث
» الأهلي: الزمالك هو النادي الوحيد اللي شايف 12 دوري أكبر من 41 دوري
» تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي
» مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن إنتاج لقاح كورونا
» لماذا تم تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه؟
» مستشار الرئيس: طرح 2 مليار جرعة من لقاح كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية