فتح المساجد بدولة خليجية بعد إغلاق 3 شهور

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عبد القادر وحيد- متابعات

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الكويت

3 شهور

اغلاق

فتح المساجد

بعد أن أعلنت تونس أمس السيطرة على كورونا وإلغاء حظر التجول، تستعد الكويت غدا لفتح المساجد بعد إغلاق دام لثلاثة شهور.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه البلاد لفتح المساجد غدا الأربعاء بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر لمكافحة فيروس كورونا.

وكان وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية فھد العفاسي قد أعلن معاودة فتح المساجد في بعض المناطق لأداء صلاة الجماعة بدءا من صلاة ظهر الأربعاء المقبل وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبير للعاملين فيه فقط على أن تبث عبر التلفزيون.

وأضاف العفاسي في تصريح بثته الوكالة الرسمية أن الوزارة انتھت من جميع الاستعدادات والتجھيزات كما تم تعقيم المساجد في المناطق النموذجية من قبل وزارة الدفاع لتوفير الأجواء الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا.

كما صرح وزير الدولة لشئون الخدمات مبارك الحريص أن إدارة الطيران المدني وضعت خطة لتشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي.

ولم يحدد الوزير في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية موعد تشغيل المطار لكنه قال إن التشغيل سيكون على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى بنسبة 30 في المائة والثانية 60 في المائة وصولا إلى التشغيل الكامل في المرحلة الثالثة والأخيرة.

وأكد أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية وتطبيقھا على المسافرين في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.


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