الديهي: مصر ليست سمسارًا ولكننا نقف للمعتدى بالمرصاد

09 يونيو 2020 - 08:50 ص

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد في كلمة قوية أنه لا مساس بالأمن القومي، أن مصر تقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن مصر القومي، وأن أحلام الطامعين في مزبلة التاريخ.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن مصر استراتيجيًا لا تنتظر الاعتداء عليها، وإنما تجابه التهديدات المحتملة دائمًا.



وتابع: "مصر ليست دولة وسيطة أو سمسارا سياسيا مثل تركيا ورئيسها، وليس لها أي أطماع في الدولة الليبية وثرواتها، وإنما تدافع عن امنها القومي وتدافع عن اشقاءها الليبيين".



وأكد أن هناك ترحيب ودعم دولي قوي بمبادرة "إعلان القاهرة"،مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي، أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمه لهذه المبادرة، وإنها توقيتها والإطار الشامل لها جيد.

