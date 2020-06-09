تامر أمين يعتذر للمشاهدين: " عمر ما حد يهين أهله وناسه"

09 يونيو 2020 - 08:41 ص

اعتذر الإعلامي تامر أمين، للمشاهدين على الهواء، عقب الهجوم بسبب تصريحاته السابقة التي تحدث فيها عن عدم فهم الطبقات البسيطة لمصطلح التباعد الاجتماعي في ظل أزمة فيروس "كورونا" المستجد.



وأضاف "أمين"، من خلال برنامج "\أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، قائلا: "البعض اعتبر حديثي فيه تهكم وسخرية وإساءة للطبقات البسيطة، مشيرا إلي أن كلماته هذه جاءت من خوفه الشديد علي صحة المصريين والوقاية العامة.



وتابع: "أنا تعلمت لو حد زعل مني بقوله حقك علي رأسي من غير تحايل ولا تبرير، ووجب الاعتذار لكل من فهم كلماتي غلط، ربما أسلوبي كان حاد شوية أون أكون غلط في التعبير".



وواصل: "والله العظيم ده لخوفي الشديد علي المصريين، مستحيل أستهزأ بالفئات البسيطة عشان عمر ما حد يهين أهله وناسه".

