تواضروس: السيسي مايسترو وقائد المستنير

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البابا تواضروس: السيسي "مايسترو بارع".. وهذا رأيي في محمد صلاح

أشاد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "الرئيس تطرق إلى جميع المجالات في مصر، لو أجرينا مراجعة على أعمال الرئيس سنجده مايسترو في هذه الأعمال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المُذاع على فضائية "تن": "الرئيس السيسي واجه وما زال يواجه تحديات، وآخرها إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، ولكنه القائد المستنير والمايسترو مع قيادات تعمل بإخلاص وأمانة".

وتابع: "الرئيس السيسي تعامل مع العشوائيات وفيروس سي وغيرها من الجوانب الإنسانية بكفاءة ونجاح، معقبا: "نشكر الله على ما فعله الرئيس طوال 6 سنوات من إنجازات ونجاحات كثيرة".

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