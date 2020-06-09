تواضروس: السيسي كالمايسترو والقائد المستنير

09 يونيو 2020 - 08:32 ص

أشاد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "الرئيس تطرق إلى جميع المجالات في مصر، لو أجرينا مراجعة على أعمال الرئيس سنجده مايسترو في هذه الأعمال.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المُذاع على فضائية "تن": "الرئيس السيسي واجه وما زال يواجه تحديات، وآخرها إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، ولكنه القائد المستنير والمايسترو مع قيادات تعمل بإخلاص وأمانة".



وتابع: "الرئيس السيسي تعامل مع العشوائيات وفيروس سي وغيرها من الجوانب الإنسانية بكفاءة ونجاح، معقبا: "نشكر الله على ما فعله الرئيس طوال 6 سنوات من إنجازات ونجاحات كثيرة".

