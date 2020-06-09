  • الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

أديب: قولتلكوا في حاجة بتحصل

وزيرة الصحة

الصحة: متراهنوش علينا مش هنتحملكم تاني

بالأقمار الصناعية .. دراسة تكشف مفاجأة عن بداية ظهور كوورنا بالصين

بالأقمار الصناعية .. دراسة تكشف مفاجأة عن بداية ظهور كورونا بالصين

الإعدام لإيراني قدّم معلومات تسببت في اغتيال قاسم سليماني

الإعدام لإيراني قدّم معلومات تسببت في اغتيال قاسم سليماني

ارشيفية

تعرف علي الأسعار الجديدة لفاتورة الكهرباء

موجة غضب.. ضريبة على "العزاب" في الدولة إسلامية

موجة غضب.. ضريبة على "العزاب" في دولة إسلامية

كورونا

رئيس لجنة كورونا: السيناريو الأسوأ في يونيو..2500 حالة يوميا

مستشار الرئيس لصحة

"أنت تتحدث للإعلام 4 مرات يوميًا".. تحرج مستشار الرئيس للشئون الصحية

مفتي الجمهورية مهنئا السيسي: لبيتم النداء وأديتم الأمانة

مفتي الجمهورية مهنئا السيسي: لبيتم النداء وأديتم الأمانة

وزيرة الصحة هالة زايد

هالة زايد: "ده مش وقت ربح وفلوس"

تواضروس: السيسي كالمايسترو والقائد المستنير

آخر الأخبار

البابا تواضروس
البابا تواضروس
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الفقي": هذا ما سيحدث إذا دعم العرب مصر بأزمة سد النهضة

#

"السيسي" لبطريرك إثيوبيا: "هجيب الـ100 مليون وأجيلكم"

#

تعليق مفاجئ من قرينة «السيسي» على صورتها مع والدة زين

#

انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم بحضور السيسي وزوجته

أشاد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "الرئيس تطرق إلى جميع المجالات في مصر، لو أجرينا مراجعة على أعمال الرئيس سنجده مايسترو في هذه الأعمال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المُذاع على فضائية "تن": "الرئيس السيسي واجه وما زال يواجه تحديات، وآخرها إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، ولكنه القائد المستنير والمايسترو مع قيادات تعمل بإخلاص وأمانة".

وتابع: "الرئيس السيسي تعامل مع العشوائيات وفيروس سي وغيرها من الجوانب الإنسانية بكفاءة ونجاح، معقبا: "نشكر الله على ما فعله الرئيس طوال 6 سنوات من إنجازات ونجاحات كثيرة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صورة نادرة لـ "مي نور الشريف" مع والدها
» خبير مائي لـ"الحديدي": الكلام ده مش هتسمعيه تاني
» هزت دولة عربية.. مقتل عريس برصاصة والده في حفل الزفاف
» رئيس دولة يرغب في أن يصاب بكورونا ليثبت هذا الأمر
» نادر جدًا.. انتقال كورونا من المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض
» مرتضى منصور يكشف حقيقة تجديد عقد "باتريس" وصرف مستحقات اللاعبين
» صورة نادرة للملك عبد الله مع شقيقته تشعل مواقع التواصل
» "صد ركلات" حارس مرمى شهير يحتفل بزفافه مع عروسه
» فنان شهير يقتل سائق شاحنة في حادث مرور
» عبد الحفيظ: واحد بيتعامل مع مرتضى وبندق..عايزه يتقارن بصالح سليم ازاي؟
» رسالة غامضة من "شوبير" بعد كشف قيمة عقد نجله في الأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية