لميس الحديدي منفعلة: كلنا في مركب واحدة

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استنكرت الإعلامية لميس الحديدي، رفع بعض المستشفيات الخاصة أسعار علاج المصابين بفيروس كورونا بشكل مبالغ يعد أمرًا مرفوضًا وجريمة.

وأضافت خلال برنامجها "القاهرة الآن"، المُذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن هناك مفاوضات تجري بين وزارة الصحة الآن والقطاع الخاص لترشيد الأسعار والوصول إلى قيم مناسبة.

 وتابعت منفعلة: "كلنا في مركب واحدة والمغالاة في الأسعار في ظل ما نشهده من وباء عالمي جريمة لا يمكن أن تقبل".

وواصلت: "ده وقت التكاتف بين الجميع مش وقت نكسب فيه فلوس أو نفرض فيه رأينا، هذا وقت التكاتف بين الجميع".

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