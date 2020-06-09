أديب: قولتلكوا في حاجة بتحصل

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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كشف الإعلامي عمرو أديب، عن اجتماع سيعقد اليوم بين مصر والسودان وإثيوبيا لاستكمال مباحثات سد النهضة .

وأكد "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، أن الاجتماع الذي سيحدث اليوم سيعقد برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي .

 وتابع: "أنا قولتكم فيه حاجة بتحصل بس لسه مش عارف إيه هي، وصلنا لمرحلة من خلال اتصالات سودانية مع الجانب المصري والإثيوبي أننا نعود للمفاوضات مرة أخرى بعد توقفها لمدة شهرين".

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