أديب: قولتلكوا في حاجة بتحصل

09 يونيو 2020 - 08:17 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن اجتماع سيعقد اليوم بين مصر والسودان وإثيوبيا لاستكمال مباحثات سد النهضة .



وأكد "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، أن الاجتماع الذي سيحدث اليوم سيعقد برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي .



وتابع: "أنا قولتكم فيه حاجة بتحصل بس لسه مش عارف إيه هي، وصلنا لمرحلة من خلال اتصالات سودانية مع الجانب المصري والإثيوبي أننا نعود للمفاوضات مرة أخرى بعد توقفها لمدة شهرين".

