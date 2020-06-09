الصحة: متراهنوش علينا مش هنتحملكم تاني

09 يونيو 2020 - 08:05 ص

روي الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تفاصيل تعدي أسرة متوفاة بالكورونا على الطاقم الطبي بمستشفى بنها.وقال"فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب ، مستشفى بنها استقبلت حالة لسيدة تبلغ حوالي 80 عاما مشتبه في إصابتها بكورونا، وتم وضعها في قسم العزل، ولكنها توفيت بعد ساعات من وصولها، معقبا:"حالتها كانت متأخرة".وأضاف رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن أسرة السيدة عندما علموا بوفاتها، تعدوا على الطاقم الطبي، وكان عددهم 6 أشخاص.وتابع مخاطبًا المواطنين، "متراهنش أن الأطباء هيستحملوا كل هذه الضغوط، مش هنتحملك تاني، إحنا بتعرض لضغوط نفسية رهيبة".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.