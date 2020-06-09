"أنت تتحدث للإعلام 4 مرات يوميًا".. تحرج مستشار الرئيس للشئون الصحية

09 يونيو 2020 - 07:39 ص

أبدى الإعلامي خالد أبوبكر، دهشته من تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، حول وجود معلومات بأن شركة سويدية بكامبريدج "استرازينكا" وصلت لمراحل نهائية لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا.



وقال خالد أبوبكر، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "أون": "نحترم مستشار الرئيس، لكنه يتحدث كثيرًا للإعلام تقريبًا 3 و4 مرات في اليوم في بعض الأحيان، لو سمحت قولنا حاجة من اللي الدولة المصرية أقرتها".



وتابع: "إن هذه الأخبار مجرد أبحاث تدخل في إطار الخبر الصحفي، معقبًا: "أتحدث الآن عن الدولة المصرية، أي مسئول حكومي يجب ألا يتبنى خطابًا عن شركة خاصة، إحنا مصر. وعندما تعلن مصر لشعبها فهذا أمر آخر".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

