» خبير مائي لـ"الحديدي": الكلام ده مش هتسمعيه تاني

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الحدث

سد النهضة

إثيوبيا

لميس الحديدي

هاني رسلان

أكد هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مفاوضات سد النهضة ستعود من حيث توقفت.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن جولة المفاوضات الجديدة ستشهد توسيع دور المراقبين الدوليين.

وتابع: "إن إثيوبيا تراجعت بشكل كامل عن الكثير من تصريحاتها العنترية مثل: "النهر نهرنا وغيره"، موجها حديثه للإعلامية:"الكلام دا مش هتسمعيه تاني، لازم نوصل لحل وهذا أمر أيقنه الجميع".

وأعلنت دولة السودان، أمس الاثنين، عن عقد لقاء مرتقب لوزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، موضحة أن ملء سد النهضة يجب أن لا يبدأ قبل توافق مصري سوداني إثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

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