هالة زايد: "ده مش وقت ربح وفلوس"

09 يونيو 2020 - 07:14 ص

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل اجتماعها مع ممثلى المستشفيات الخاصة بشأن تسعيرة علاج مصابي فيروس كورونا.



وأكدت"هالة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن قلة من المستشفيات الخاصة تقدم أسعارا مبالغ فيها بشأن علاج مصابي كورونا ، معقبة: "ميصحش نبالغ في الأسعار وقت الجائحة".



ونوهت بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على منع هذه الممارسات، مناشدة المواطنين أنه حال رصد أي مبالغة في الأسعار عليهم التقدم بشكوى إلى إدارة العلاج الحر.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

