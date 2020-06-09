أديب :"كلو العيش للآخر الأيام الجاية هتبقي صعبة"

09 يونيو 2020 - 06:17 ص

قدم الإعلامي عمرو أديب،عدة نصائح اقتصادية للمواطنين من أجل التعايش مع أزمة كورونا ،قائلا :"إن فيروس كورونا كل يوم في شأن، والوضع المستقبلي غير معروف،الأيام الجاية هتبقى صعبة اقتصاديا".



وأضاف"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "محدش يصرف إلا في الضروريات، وارد ارتفاع الأسعار في بعض السلع ، يتوقف التخزين، والهدر، والعيش يتاكل للآخر، ومفيش حاجة تترمي، وأطفوا النور، وأقفلوا الحنفيات".



وتابع: "مفيش داعي لشراء هدوم كتير،أنت متعرفش بكرة فيه إيه، جايز حد تعرفه يمرض، فتحتاج الفلوس، الفترة الجاية الكاش هو الكينج، الأيام الجاية صعبة".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

