» الأهلي: الزمالك هو النادي الوحيد اللي شايف 12 دوري أكبر من 41 دوري

09 يونيو 2020 - 05:54 ص

سخرت قناة الأهلي من تصريحات مسئولين بالزمالك حول أحقية الأبيض في لقب نادي القرن .



وقال عدلي القيعي في برنامج "ملك وكتابة" : هقول كلمتين في موضوع نادي القرن .. هما قعدين يسألوا .. يا ترى الـ7 بطولات قارية أكتر ولا الـ9 ؟ .. طب ما عادي هما شايفين إن 12 دوري أكبر من 41 دوري .



وأضاف: بعيدًا عن النقطة دي .. هو بطل التنس في أي موسم بيتحسب بعدد البطولات ولا عدد النقاط؟



وأردف: بطولة الدوري وهي البطولة المعتمدة في كل دول العالم وتؤهل إلى دوري الأبطال .. هل يحسب صاحبها بطلا بالنقاط أم بماذا؟.



واستدرك: أنا أخدت نقاط في وقت عشان وصلت فاينال دوري أبطال أفريقيا ومخدتش البطولة ، وبعدين فيه أوقات الأهلي مشاركش في أفريقيا والزمالك دخل بداله كوصيف وأخد بطولات .. مينفعش أسيبلك الكرسي بتاعي ولما آجي أقعد تقولي دا مش بتاعك.



