» الأهلي: الزمالك هو النادي الوحيد اللي شايف 12 دوري أكبر من 41 دوري

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عدلي القيعي
عدلي القيعي
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الزمالك

الاهلى

سخرت قناة الأهلي من تصريحات مسئولين بالزمالك حول أحقية الأبيض في لقب نادي القرن .

وقال عدلي القيعي في برنامج "ملك وكتابة" : هقول كلمتين في موضوع نادي القرن .. هما قعدين يسألوا .. يا ترى الـ7 بطولات قارية أكتر ولا الـ9 ؟ .. طب ما عادي هما شايفين إن 12 دوري أكبر من 41 دوري .

وأضاف: بعيدًا عن النقطة دي .. هو بطل التنس في أي موسم بيتحسب بعدد البطولات ولا عدد النقاط؟

وأردف: بطولة الدوري وهي البطولة المعتمدة في كل دول العالم وتؤهل إلى دوري الأبطال .. هل يحسب صاحبها بطلا بالنقاط أم بماذا؟.

واستدرك: أنا أخدت نقاط في وقت عشان وصلت فاينال دوري أبطال أفريقيا ومخدتش البطولة ، وبعدين فيه أوقات الأهلي مشاركش في أفريقيا والزمالك دخل بداله كوصيف وأخد بطولات .. مينفعش أسيبلك الكرسي بتاعي ولما آجي أقعد تقولي دا مش بتاعك.

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