وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتبرع بالبلازما

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المصريون ـ متابعات

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كشفت وزيرة الصحة هالة زايد، تفاصيل أخر تطورات فيروس كورونا في مصر والعلاج بالبلازما.
قالت زايد خلال حوارها إلى مراسل قناة «إكسترا نيوز» إبراهيم عزت، اليوم الاثنين، إنه يوجد 5 دول فقط حول العالم تصنع مشتقات البلازما ومصر ستنشيء 12 مركزًا لبلازما الدم، وبالفعل تم الانتهاء من 6 مراكز في 6 محافظات بالدولة.
وتابعت وزيرة الصحة أن مصر ستبدأ خلال الفترة المقبلة حملة قومية للتبرع بالبلازما لمواجهة فيروس كورونا لتكون بشكل مستمر، خاصةً وأن كل متعاف ينطبق عليه شروط التبرع قد يساهم في إنقاذ أكثر من 10 حالات، موضحةً أن المصابين المصابين بالفيروس الذين تم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي وكانت حالتهم حرجة، تحسنت حالتهم بعد حقنهم ببلازما المتعافين.
ولفتت إلى أنه لا يمكن فرض التبرع ببلازما المتعافين من الفيروس لأن أخلاقيات المهنة تقتضي أن يكون الأمر اختياري وليس إجباري، لكنها تثق في أخلاق المواطنين المصريين وأنهم لن يتأخروا في التبرع لعلاج المرضى المصابين بالفيروس.
وشددت وزير الصحة على أن تطبيق العزل المنزلي لمتابعة الحالة الصحية للقادمين من الخارج لمدة 14 يومًا أعيد تنفيذه بعد أن قرر العالم كله أن يفتح مجددًا بسبب تداعيات كورونا، ولكن يتم متابعة القادمين من الخارج وفي حالة ظهور أي أعراض عليهم خلال الـ14 يومًا ولو كانت الحالة تستدعي فسيتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، أما لو كانت حالته بسيطة فيتلقى العلاج في المنزل ولكن تحت إشراف من وزارة الصحة.


وبالنسبة إلى مبادرة 100 مليون صحة، فوصفتها هالة زايد بأنها «ملحمة» أدهشت العالم ونجحت في القضاء على فيروس سي في مصر، مشيرةً إلى أن مبادرة قوائم الانتظار نجحت في علاج 450 ألف مواطن.

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