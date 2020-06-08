» تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

08 يونيو 2020 - 11:30 م

كشف مصدر بمستشفى أبوخليفة للعزل استقرار حالة الفنانة رجاء الجداوي التي تتلقى العلاج بالمستشفى، وأنها بدأت تتحسن بعد استخدام طريقة حقن البلازما من متعافين من كورونا.

