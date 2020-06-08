"الديهي": أمن مصر القومي لا يرتبط بحدودها الجغرافية

08 يونيو 2020 - 11:00 م

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد في كلمة قوية أنه لا مساس بالأمن القومي، وأن مصر لا تنتظر الاعتداءات، وإنما تواجه التهديدات المحتملة، وتقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن مصر القومي، وأن أحلام هؤلاء في مزبلة التاريخ، وأن ثروات ليبيا فقط لليبيين.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الاثنين، أن مصر استراتيجيًا لا تنتظر الاعتداء عليها، وإنما تجابه التهديدات المحتملة دائمًا.



وتابع "الديهي"، أن مصر ليست دولة وسيطة أو سمسار سياسي مثل تركيا ورئيسها، وليس لها أي اطماع في الدولة الليبية وثرواتها، وإنما تدافع عن امنها القومي وتدافع عن اشقاءها الليبيين، مؤكدًا ان مصر دائمًا تؤكد يد العون للدول الشقيقة والجارة، وأمن مصر القومي لا يرتبط بحدودها الجغرافية القريبة، وإنما أبعد من ذلك بكثير في أقصى شمال شرق الأناضول، وما يجرى في سوريا والعراق وليبيا وتونس والسودان وإثيوبيا حتى منابع النيل، وما يجري في قبرص واليونان أمن قومي مصري.

