"تاج الدين": التبرع ببلازما الدم زكاة عن المتعافين

قال د.محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية إن بلازما الدم تجمع بطريقة علمية وصحية أمنة وتستخدم بأساليب علمية.
وطالب خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، من المتعافين بفيروس كورونا بالتبرع ببلازما الدم حتى يتم استخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا.
وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين أن المرضى المتعافين من فيروس كورونا عندما يتبرعوا ببلازما الدم هو زكاة عن صحتهم وجزء من رد الجميل للدولة التي اهتمت بهم حتى يتعافوا من الوباء.
وأشار مستشار الرئيس إلى أنه لا يوجد فرق بين الحصول على العدوى والمرض بمعنى أن يظهر المرض على البعض ولا يظهر على البعض الآخر رغم تعرضهم للعدوى وفي بعض الحالات يظهر فقدان حاستي الشم والتذوق ولكن سرعان ما يعودا فور التعافي، كاشفا أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الأكثر تأثرا بفيروس كورونا.
وحول اتخاذ إجراءات إضافية قال الدكتور محمد عوض تاج الدين إن الموضوع الخاص بذلك الأمر يدرسه بكل عناية وحرص شديد من أجل مصلحة الدولة والمواطن فالهدف الأساسي هو صحة وحياة الإنسان.