"تاج الدين": التبرع ببلازما الدم زكاة عن المتعافين

قال د.محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية إن بلازما الدم تجمع بطريقة علمية وصحية أمنة وتستخدم بأساليب علمية.



وطالب خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، من المتعافين بفيروس كورونا بالتبرع ببلازما الدم حتى يتم استخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا.

وطالب خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، من المتعافين بفيروس كورونا بالتبرع ببلازما الدم حتى يتم استخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين أن المرضى المتعافين من فيروس كورونا عندما يتبرعوا ببلازما الدم هو زكاة عن صحتهم وجزء من رد الجميل للدولة التي اهتمت بهم حتى يتعافوا من الوباء.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين أن المرضى المتعافين من فيروس كورونا عندما يتبرعوا ببلازما الدم هو زكاة عن صحتهم وجزء من رد الجميل للدولة التي اهتمت بهم حتى يتعافوا من الوباء.