"الكهرباء": الثلاثاء إعلان التحريك قبل الأخير للأسعار

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المصريون ـ متابعات

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«ترامب» يفاجئ الجميع: «صفقة القرن غد الثلاثاء»

قال د.أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إن خطة إعادة هيكلة الأسعار بالنسبة للكهرباء تسير منذ سنوات لتقليل الفجوة بين التكلفة والإيرادات وتم وضع خطة على مدار 5 سنوات.
وأضاف خلال لقائه مع الأعلامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة تقدمها قناة «صدى البلد» بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي الري?يس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، إن الزيادة التي سيتم الإعلان عنها غدا في مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء ستكون قبل الأخيرة.
وتابع حمزة أن الأسعار سيتم الإعلان عنها غدا ولا صحة لما يتردد من أسعار حاليا أو نسب وأن الأسعار التي سيتم إعلانها ستشمل كل القطاعات المنزلية والتجارية.
وأوضح أن الوزير أكد أن الدعم سيستمر حتى بعد انتهاء المرحلة الأخيرة وهو ما يسمى الدعم التبادلي لبعض القطاعات.

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