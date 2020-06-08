  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تاج الدين

"تاج الدين": مصر تجري اتصالات للحصول على لقاح كورونا

وزير الكهرباء

"الكهرباء": الثلاثاء إعلان التحريك قبل الأخير للأسعار

الحج

بشرة خير.. السعودية تسمح بالحج بهذه الشروط

شيرين غيث

من هي المخرجة شيرين غيث التي توفيت اليوم؟

وزيرة الصحة

إصابات كورونا تواصل الصعود..تعرف على الإصابات والوفيات

أرشيفية

عاجل.. قتلى وجرحى في انفجار بتركيا

السيسي وميركل

الرئيس يبحث "قضية الساعة" مع «ميركل»

سد النهضة

سد النهضة.. السودان يفاجئ إثيوبيا

كورونا

أول دولة عربية تعلن السيطرة على "كورونا"

السعودية

وفاة ثاني إعلامي سعودي خلال 48 ساعة

إصابات كورونا تواصل الصعود..تعرف على الإصابات والوفيات

آخر الأخبار

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

3369.. إصابات كورونا في السعودية تواصل الصعود

#

إصابات كورونا في السعودية تواصل الارتفاع

#

تعليق ناري لـ"موسى" على زيادة أعداد المصابين بـ"كورونا"

#

أوروبا.. تدابير إضافية لمواجهة فيروس كورونا

الصحة

كورونا

فيروس بيان الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تسجيل 34 حالة وفاة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1271 حالة وفاة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن إنتاج لقاح كورونا
» لماذا تم تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه؟
» مستشار الرئيس: طرح 2 مليار جرعة من لقاح كورونا
» دولة آسيوية تعلن عودة حركة الطيران إلى مصر
» الإمارات: 568 إصابة جديدة بـ"كورونا"
» الصحة العالمية: وضع كورونا أصبح سيئًا والكمامة ليست واقية
» تسجيل 65 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا
» إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه
» رفع حظر التجول في كامل أنحاء تونس
» تفاصيل القبض على مدرب "داعش" في العراق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية