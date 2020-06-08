  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تاج الدين

"تاج الدين": مصر تجري اتصالات للحصول على لقاح كورونا

وزير الكهرباء

"الكهرباء": الثلاثاء إعلان التحريك قبل الأخير للأسعار

الحج

بشرة خير.. السعودية تسمح بالحج بهذه الشروط

شيرين غيث

من هي المخرجة شيرين غيث التي توفيت اليوم؟

وزيرة الصحة

إصابات كورونا تواصل الصعود..تعرف على الإصابات والوفيات

أرشيفية

عاجل.. قتلى وجرحى في انفجار بتركيا

السيسي وميركل

الرئيس يبحث "قضية الساعة" مع «ميركل»

سد النهضة

سد النهضة.. السودان يفاجئ إثيوبيا

كورونا

أول دولة عربية تعلن السيطرة على "كورونا"

السعودية

وفاة ثاني إعلامي سعودي خلال 48 ساعة

مستشار الرئيس: طرح 2 مليار جرعة من لقاح كورونا

آخر الأخبار

تاج الدين
تاج الدين
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رفع حظر التجول في كامل أنحاء تونس

#

مستشار رئيس الجمهورية: هذا موعد طرح أول لقاح لكورونا

#

مفاجأة.. مستشار "السيسي" يعلن موعد طرح لقاح "كورونا"

#

فيروس كورونا.. متى سيكون لدينا دواء لعلاجه؟

رئيس الجمهورية

مستشار الرئيس

لقاح كورونا

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن هناك 150 محاولة للتوصل إلى لقاح كورونا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج إيجابية بشأن لقاح جامعة أكسفورد قريبا كونه حقق نتائج إيجابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على فضائية صدى البلد أنه تم الإعلان عن خطة لطرح 2 مليار جرعة من لقاح أكسفورد حتى 2021، حيث سيتم إنتاج 400 مليون كمرحلة أولية»، متبعًا أنه يتم تجربة اللقاح على ألف شخص من مختلف العمر.

وتابع: «شركة استرا زينيكا العملاقة هي التي ستنتج الدواء بالتعاون مع أكسفورد حيث لن تجني منها أرباح ومن المتوقع أن يكون أول إنتاج في سبتمبر 2020»، لافتا إلى أن لقاح سيكون في شكل حقن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن إنتاج لقاح كورونا
» لماذا تم تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه؟
» مستشار الرئيس: طرح 2 مليار جرعة من لقاح كورونا
» دولة آسيوية تعلن عودة حركة الطيران إلى مصر
» الإمارات: 568 إصابة جديدة بـ"كورونا"
» الصحة العالمية: وضع كورونا أصبح سيئًا والكمامة ليست واقية
» تسجيل 65 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا
» إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه
» رفع حظر التجول في كامل أنحاء تونس
» تفاصيل القبض على مدرب "داعش" في العراق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية