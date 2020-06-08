» مستشار الرئيس: طرح 2 مليار جرعة من لقاح كورونا

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن هناك 150 محاولة للتوصل إلى لقاح كورونا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج إيجابية بشأن لقاح جامعة أكسفورد قريبا كونه حقق نتائج إيجابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على فضائية صدى البلد أنه تم الإعلان عن خطة لطرح 2 مليار جرعة من لقاح أكسفورد حتى 2021، حيث سيتم إنتاج 400 مليون كمرحلة أولية»، متبعًا أنه يتم تجربة اللقاح على ألف شخص من مختلف العمر.

وتابع: «شركة استرا زينيكا العملاقة هي التي ستنتج الدواء بالتعاون مع أكسفورد حيث لن تجني منها أرباح ومن المتوقع أن يكون أول إنتاج في سبتمبر 2020»، لافتا إلى أن لقاح سيكون في شكل حقن.