» الإمارات: 568 إصابة جديدة بـ"كورونا"

08 يونيو 2020 - 09:10 م

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات إلى 39376 حالة بعد تسجيلها اليوم الاثنين 568 إصابة جديدة بالمرض.

وبلغت حصيلة الوفيات بسبب مضاعفات مرض "كوفيد-19" في الإمارات حتى اليوم 281 حالة بعد وفاة 5 مصابين بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع عدد حالات الشفاء من المرض إلى 22275 حالة بتسجيل تعافي 469 مريضا منذ أمس الأحد.

وأجرت الجهات الصحية في الإمارات أكثر من 32 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع.

وأعلنت أمس الأحد، عن 540 إصابة ووفاة واحدة جديدة، مقابل 745 حالة شفاء، بعد أن سجلت السبت 626 إصابة، ووفاة واحدة، وشفاء 724 حالات.