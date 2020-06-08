"الصحة" تعلن عودة الحياة لطبيعتها وتؤكد: «أثق في وعي الشعب»

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قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن البلاد تتجه حاليًا لتخفيف القيود التي تم فرضها بسبب وباء الفيروس التاجي، وأنه سيتم العودة الحياة الطبيعية بنسبة 100% معقبةً: «نحن بدأنا بالفعل العودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي».

وأكدت الوزير، خلال استضافتها على فضائية النيل للأخبار، ثقتها في وعي الشعب المصري، مشيرة إلى أن الحكومة بذلت مجهودًا كبيرًا لحماية الشعب.

وقالت زايد، إنه أصبح من الضروري على كافة المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه.

وأضافت، أن دول العالم كله في حالة ترقب لظهور دواء لفيروس كورونا، فظهور مصل لفيروس كورونا سيحل الأزمة بشكل كبير، مشيرة إلى أن الدولة المصرية رأت أن تطبيق الحظر الجزئي أفضل من الحظر الكلي.


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