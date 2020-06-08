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تسجيل 65 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

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الطيب حسين

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سجلت إيطاليا، اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 65 حالة جديدة مقابل 53 في إحصائية أمس الأحد.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 65 حالة، وبلغ 33964 شخصا منذ في 21 فبراير.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الوفيات اليومية بعد أيام من تراجعه المستمر، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 5 يونيو إلى 85 حالة، وفي 6 يونيو إلى 72، وفي 7 يونيو إلى 53.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 197 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 235278.

ويشهد معدل الإصابات اليومية كذلك زيادة تأتي بعد أيام من الانخفاض المتواصل، وسجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 5 يونيو 518 حالة، وفي 6 يونيو 270، وفي 7 يونيو 197.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 35262 إلى 34730، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 287 إلى 283 حالة.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 747 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 165837 إلى 166584 شخصا، وتجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.663 مليون، فيما عدد سكان البلاد 60 مليون نسمة.

وسبق أن قررت الحكومة الإيطالية تخفيف قيود كثيرة تم فرضها بسبب الجائحة، والأربعاء الماضي أعادت السلطات حرية التنقلات في كافة أنحاء البلاد، ما يثير مخاوف لدى بعض الحكام الإقليميين من خطر تجدد التفشي بقوته السابقة.



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