الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للزيادة قبل الأخيرة

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الكهرباء

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أسعار الكهرباء

زيادة الكهرباء

يعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، اليوم الاثنين، عن الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء والزيادة قبل الأخيرة وفقا لخطة رفع الدعم عن الكهرباء، في موتمر صحفي غدًا بمقر ديوان عام الوزارة.

وتجدر الإشارة، إلى أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الحالي 2020/2019، والتي تم تطبيقها يونيو اعتبارًا من يونيو الماضي، كالآتي:

– الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشا).

– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (40 قرشا).

– الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50 قرشا).

– الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82 قرشا)

– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش).

– الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (140 قرشا)

– الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

وكانت خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في العام 2015، وانتهي مخططا في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلووات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلًا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.?

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