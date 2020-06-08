  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر06:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الفتاة

القبض على فتاة محكوم عليها بـ1277 سنة سجن

محمد صلاح

السادس عالميًا.. «صلاح» في صدارة الأغلى بهذا الرقم

الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا

الإفتاء عن "فتح القسطنطينية": لا علاقة لأردوغان به

الأزهر

الأزهر عن بيع "بلازما" المتعافين من كورونا: حرام

الدولار

انخفاض حاد في أسعار الصرف.. الجنيه يتفوق على الدولار

الأزهر

نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية غدًا

الصحة السعودية- كورونا

3369.. إصابات كورونا في السعودية تواصل الصعود

الشيخ مسفر القحطاني

تفاصيل وسبب ذبح الشيخ مسفر القحطاني داخل سيارته

حنين حسام

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

محمد شاكر وزير الكهرباء

«الكهرباء» تعلن خطة إعادة هيكلة الأسعار

الإفتاء عن "فتح القسطنطينية": لا علاقة لأردوغان به

آخر الأخبار

الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا
الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

موعد فتح المقاهى وصالات الألعاب والسينما والمسرح

#

فنان شهير: الطبيب أبلغني أنني مصاب بـ"السرطان"

#

أدمنت المخدرات وغابت عن جنازة والدتها.. ما لا تعرفه عن ابنة "صباح"

#

رغم إبعاده عن الأضواء.. معلومات لا تعرفها عن ابن نادية لطفي

أردوغان

الرئيس التركي

الإفتاء

فتح القسطنطينية

هاجمت دار الإفتاء المصرية اليوم الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرة أنه يستخدم سلاح الفتوى باسم الدين.

وقالت: "أكدنا مرارا وتكرارا بالوثائق والمؤشرات والأدلة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل استخدام سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده في الداخل باسم الدين وتبرير أطماعه في الخارج باسم الخلافة المزعومة".

وتابعت: "أما ما يتعلق بفتح القسطنطينية فهو فتح إسلامي عظيم بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وتم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح أما أردوغان فلا صلة له بمحمد الفاتح".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه
» رفع حظر التجول في كامل أنحاء تونس
» تفاصيل القبض على مدرب "داعش" في العراق
» الإفتاء عن "فتح القسطنطينية": لا علاقة لأردوغان به
» إصابة وزير بارز بـ"كورونا" في موريتانيا
» حل نقابة الأطباء في الأردن
» وفاة رئيس الأمراض المعدية بالحرس الوطني السعودي
» في حالة إلغاءك "أورد" الطعام .. السجن ينتظرك
» تغريم 51 سائق بغرامات تصل إلي 255 ألف في الشرقية
» الكويت.. فتح المساجد لجميع الصلوات بدءا من الأربعاء
» الأهلي يسابق الزمن لتسويق الراحلين عن الفريق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية