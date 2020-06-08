انخفاض حاد في أسعار الصرف.. الجنيه يتفوق على الدولار

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الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الاثنين

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تراجعًا حادًا في ختام التعاملات اليوم الاثنين، على عكس المتوقع حيث يتخذ مسارًا تصاعديًا منذ مايو الماضي.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس حيث سجل 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار قرشين في بنك القاهرة، حيث بلغ السعر 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك الأهلي المصري لتسجل 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

وفي التجاري الدولي، تراجع الدولار قرشين حيث بلغ السعر 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية انخفضت العملة قرشين أيضًا لتسجل 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.

واستقر سعر الصرف في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.17 جنيه للشراء، و 16.27 جنيه للبيع.

كذلك ظل ثابتًا سعر الدولار في بنك البركة عند 16.03 جنيه للشراء، و 16.13 جنيه للبيع.

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