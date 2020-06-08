  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر06:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الفتاة

القبض على فتاة محكوم عليها بـ1277 سنة سجن

محمد صلاح

السادس عالميًا.. «صلاح» في صدارة الأغلى بهذا الرقم

الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا

الإفتاء عن "فتح القسطنطينية": لا علاقة لأردوغان به

الأزهر

الأزهر عن بيع "بلازما" المتعافين من كورونا: حرام

الدولار

انخفاض حاد في أسعار الصرف.. الجنيه يتفوق على الدولار

الأزهر

نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية غدًا

الصحة السعودية- كورونا

3369.. إصابات كورونا في السعودية تواصل الصعود

الشيخ مسفر القحطاني

تفاصيل وسبب ذبح الشيخ مسفر القحطاني داخل سيارته

حنين حسام

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

محمد شاكر وزير الكهرباء

«الكهرباء» تعلن خطة إعادة هيكلة الأسعار

وكيل الأزهر :

نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية غدًا

آخر الأخبار

الأزهر
الأزهر
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

استمرار سقوط الأمطار.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

#

رياح وأمطار.. «الأرصاد» تعلن طقس السبت

نتائج الأزهر

موعد ظهور

نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والابتداءية وسنوات النقل، ستعلن غدًا الثلاثاء بعد الظهر فى تمام الساعة الواحدة.

وأوضح وكيل الأزهر، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة، وطرق الحصول عليها، ونسب النجاح وغيرها في المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده غدا بالتزامن مع إعلان النتيجة، لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور على آخر مستجدات امتحانات الثانوية الأزهرية.

كان المركز الإعلامي للأزهر، قد أعلن عن عقده مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا، (أونلاين) عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف.

وجاء ذلك لتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية التي سيتخذها الأزهر الشريف خلال الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وكافة القائمين على الامتحانات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه
» رفع حظر التجول في كامل أنحاء تونس
» تفاصيل القبض على مدرب "داعش" في العراق
» الإفتاء عن "فتح القسطنطينية": لا علاقة لأردوغان به
» إصابة وزير بارز بـ"كورونا" في موريتانيا
» حل نقابة الأطباء في الأردن
» وفاة رئيس الأمراض المعدية بالحرس الوطني السعودي
» في حالة إلغاءك "أورد" الطعام .. السجن ينتظرك
» تغريم 51 سائق بغرامات تصل إلي 255 ألف في الشرقية
» الكويت.. فتح المساجد لجميع الصلوات بدءا من الأربعاء
» الأهلي يسابق الزمن لتسويق الراحلين عن الفريق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية