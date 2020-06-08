» حل نقابة الأطباء في الأردن

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كشفت وسائل إعلام أردنية، اليوم الاثنين، عن موافقة حكومة البلاد على حل نقابة الأطباء.

وذكرت أن الحكومة وافقت على حل مجلس نقابة الأطباء، وتعيين لجنة لممارسة صلاحياته ومهامه برئاسة وزير الصحة 
وعضوية عدد من المختصين.

وبحسب وسائل الإعلام فإن اللجنة تضم: "الدكتور محمد عبد رسول سليمان الطراونة من القطاع الخاص،
الدكتور محمد محمود عبد اللطيف البربراوي من قطاع الجامعات، الدكتور معاذ أحمد محمود عربيات من القطاع الخاص، الدكتور إبراهيم هاني عبد المجيد الزيود من وزارة الصحة، الدكتورة ميسم وعد عكروش من القطاع الخاص، الدكتور يلدار أمين محمود شفاقوج من وزارة الصحة، الدكتور عصام حمزة محمد سعيد الشريدة من القطاع الخاص، والدكتور شوقي صبحا ممثل مكتب النقابة في القدس.

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