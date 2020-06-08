» وفاة رئيس الأمراض المعدية بالحرس الوطني السعودي

محمد فضل- متابعات
أعلن الإعلامي السعودي سامي العثمان عن وفاة الدكتور عادل بن فهد عبدالعزيز العثمان رئيس الأمراض المعدية بالحرس الوطني .
وكشف العثمان أن ابن عمه الدكتور عادل العثمان قد توفي بعد إصابته بفيروس كورونا .
ووجه العثمان رسالة هامة لمتابعيه بضرورة تطبيق التباعد ولبس الكمامات وتطبيق الاجراءات الاحترازية .
وكان العثمان قد ظهر منذ عدة أيام في لقاء تلفزيوني ، محذراً من فيروس كورونا ، مشدداً على أهمية اتباع الاجراءات الاحترازية اللازمة .
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