» في حالة إلغاءك "أورد" الطعام .. السجن ينتظرك

08 يونيو 2020 - 01:26 م

طالب أحد نواب البرلمان في الفلبين بإقرار مشروع قانون يعاقب بالسجن الأشخاص الذين يلغون طلبات الطعام الخاصة بهم بعد طلبها.

ولفت عضو البرلمان أن عند طلب الأوردر يدفع سائق التوصيل الثمن مقدما إلي المطاعم قبل أن يتم رد المبلغ إليه من قبل العميل ، مما يعني أنه في حالة إلغاء الطلب يتحمل السائق ثمن الوجبة إلي مجهوده بلا مقابل.

جدير بالذكر أنه منذ تفشي فيروس "كورونا" في العالم كانت من أهم الإجراءات الاحترازية لمنع تفشيه إغلاق المطاعم والاكتفاء بخدمات التوصيل المنزلي.