» تغريم 51 سائق بغرامات تصل إلي 255 ألف في الشرقية

08 يونيو 2020 - 01:18 م

بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمنع تفشي فيروس " كورونا" والغرامات التي تم إقرارها لعدم ارتداء الكمامة والتي تتراوح قيمتها ما بين100 جنيه وحتى 5 آلاف جنيه تم ضبط 51 سائق مخالف للتعليمات وغير مرتدين الكمامات مما أوقعهم تحت طائلة القانون.

وتنوعت السيارات المخالف سائقيها ما بين ميكروباص وسيارات أجرة وسيارات رحلات وتاكسي وعداد و سرفيس بمدينة الزقازيق وتم تغريم السائقين حسب القرار الصادر، حسبما نشرت " الوفد".

جدير بالذكر أنه أصدر قرار من المحافظ برقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامات لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه من السائقين المخالفين.