» تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

متابعات- أمينة عبد العال
شهدت أسواق الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار وتوافر السلع اليوم الاثنين 8 يونيو و أن تباينت الأسعار حسب الأسواق التي تعرض فيها.
وسجت أسعار الخضروات اليوم:
سجل كيلو الطماطم أسعار تتراوح ما بين 3.5 إلي 7 جنيهات.
وسجل سعر كيلو البطاطس أسعار تتراوح ما بين 2.5 إلي 4 جنيه.
وسجل سعر كيلو البامية الخضراء أسعار تتراوح ما بين 18 إلي 25 جنيه.
وسجل سعر كيلو الخيار أسعار تتراوح مابين 4 إلي 6 جنيهات.
وسجل سعر كيلو الملوخية أسعار تتراوح ما بين 5 إلي 7 جنيهات.
أما عن أسعار الفاكهة :
سجل كيلو الموز 10 جنيهات .
وسجل سعر البطيخة الواحد 40 جنيه.
وسجل سعر كيلو الكنتالوب 7 جنيه .
وسجل سعر كيلو الجوافة 7 جنيهات .
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