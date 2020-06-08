شكوك حول مشاركة "صلاح" أمام إيفرتون

08 يونيو 2020 - 11:26 ص

يواصل فريق ليفربول، تدريباته استعدادا لمواجهة إيفرتون والمقرر لها 21 يونيو الجاري بملعب جوديسون بارك ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي.

وتعد مواجهة ليفربول مع إيفرتون هى الأولى للفريق بعد عودة استئناف النشاط الكروي من جديد عقب توقف طويل تعرض له بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير فى العالم أجمع.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن محمد صلاح وأندرو روبرتسون لم يشاركا في آخر مباراة تدريبية لنادي ليفربول على ملعب "أنفيلد".

وألمحت الصحيفة أن غياب اللاعب عن المباراة التدريبية لفريق الريدز آثار العديد من التكهنات حول مشاركته مع ليفربول فى مباراته أمام إيفرتون المقبلة.