أسامة خليل يصدم الأهلي فى هذا الأمر

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إلغاء

الاهلى

فيروس

بطل الدوري

اتحاد كورة

قال النجم أسامة خليل الهداف التاريخي لفريق الإسماعيلي وقائد منتخب مصر السابق، إنه من الصعب تحديد بطل هذا الموسم في حالة إلغاء الدوري.

وأضاف "خليل" خلال حوار له بموقع "صدى البلد"، أن مطالبة الأهلي غير قانونية فالأهلى تسبب في إلغاء الدوري من قبل ثلاث مرات ولم يتحدث أحد عن بطل الدوري في ذلك الوقت.

وتابع أؤيد قرار إلغاء الدوري المصري لهذا الموسم بسبب الظروف الطارئة التي يتعرض لها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وفي حالة عودة النشاط يجب اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية.

واستطرد الأندية غير قادرة على استئناف الدوري لهذا الموسم بسبب التكلفة المادية لاتخاذ كافة الإجراءات الطبية والإحترازية وصحة المواطن قبل كل شيء ".


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