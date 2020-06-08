أول تعليق من «الشباب والرياضة» على أزمة الأهلى وتركى آل الشيخ

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن ملف عودة الدورى الممتاز، على طاولة مجلس الوزراء ويجري دراسته على المستويين الأمني والصحي.

وأضاف "صبحي"، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الوزارة قامت بدعم الأندية بمبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 200 ألف جنيه، لتجاوز جائحة كورونا وتوقف النشاط.

كما تطرق في حديثه عن أزمة الأهلى مع تركي آل الشيخ، قائلا: "عقدنا جلسة مع إدارة الأهلى لبحث مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب القلعة الحمراء بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادى، وسنقوم بالرد على هذا الطلب بعد الانتهاء من دراسة خطاب النادى من كافة جوانبه".


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