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الثلاثاء.. مؤتمر صحفي للأزهر لتوضيح إجراءات امتحانات الثانوية

الحياة السياسية

الثلاثاء.. فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية الأزهرية
الثلاثاء.. فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية الأزهرية
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وكالات- الدويني فولي

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مؤتمر صحفي

الأزهر

الثانوية الازهرية

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر،  عقد مؤتمر صحفي (أونلاين) غدا الثلاثاء، لتوضيح كل الأمور المتعلقة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية المشددة التي يتخذها الأزهر للحفاظ على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.
وبعث وكيل الأزهر برسالة طمأنة من الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، لكل الطلاب وأولياء الأمور، مشددا على أن عملية تعقيم اللجان والمعاهد الأزهرية التي ستعقد بها الامتحانات سيكون بشكل مكثف، وسيكون هناك 12 طالبًا بحد أقصى داخل اللجنة، وسيتم تسليم كل أدوات ومواد التعقيم للجان الامتحانات بشكل دوري لرفع مستوى الحماية داخل اللجان.


وأكد وكيل الأزهر أن الطلاب أمانة في رقاب الأزهر وسيتم اتخاذ كل الإجراءات التي تسهل عملية الامتحانات، والالتزام بشكل صارم بكل التدابير والمعايير الخاصة بحماية وتعقيم اللجان للحماية من فيروس كورونا، وأن هناك غرف عمليات ستتولى المتابعة لحظة بلحظة مع مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

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