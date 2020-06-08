» بشرى سارة.. هذه الدولة ترفع جميع الإجراءات والقيود الاحترازية

08 يونيو 2020 - 09:16 ص

بالرغم من أن العديد من الدول في القارات المختلفة ما زالت تعاني من الآثار المترتبة علي تفشي فيروس"كورونا" إلا أن نيوزيلندا أعلنت أنها سترفع كل القيود والتدابير المتعلقة بفيروس" كورونا" المستجد ابتداء من غد الثلاثاء، باستثناء قيود إغلاق الحدود وذلك بعد تمكنها من القضاء علي الوباء في البلاد.

وأكدت، جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا في مؤتمر حفي اليوم ، أن البلاد ستنتقل من حالة التأهب العام إلى المستوى الأول اعتبار من منتصف ليل اليوم، لافتة إلي أنه من خلال هذه الخطوة يمكن إقامة المناسبات العامة والخاصة دون قيود، وأنه يمكن لقطاعات تجارة التجزئة والفندقة العمل بشكل طبيعي وكذلك كل وسائل النقل العام، حسبما نشرت "صدي البلد".

جدير بالذكر أن نيوزيلندا أعلنت اليوم رسميا خلوها من أي إصابات بفيروس " كورونا" المستجد وذلك للمرة الأولي من بدء انتشار الفيروس في فبراير الماضي وسجلت 1154 حالة إصابة.