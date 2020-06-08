وزارة الصحة: أي شخص يستطيع التفرقة بين الانفلونزا وكورونا بهذه الطريقة

أحمد عادل شعبان
كشفت الدكتورة جيهان العسال - نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية - عن الوسائل التي يمكن من خلالها التفرقة بين كورونا و الأنفلونزا العادية.
وقالت في مداخلة مع برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: إذا شعر المواطن بأية أعراض ولا يفهم ما إذا كانت هذه كورونا أم أنفلونزا عادية .. يستطيع التأكد بثلاث طرق.
وأضافت: مبدئيا يجري تحليل "صورة دم كاملة" ثم يجري تحليل PCR ، وفي حال شعوره بأعراض تنفسية يجري أشعة مقطعية على الصدر ، هذه الأمور الثلاثة ستكشف بجلاء أمام أي طبيب يطلع عليها ما إذا كانت هذه أنفلونزا أم كورونا.
وتابعت: بالنسبة لجزئية فقدان حاستي الشم والتذوق فهي منتشرة ، وتعتبر من الدلائل على أن من يشعر بها من المشتبه بإصابتهم بكورونا ، لكنها دليل أيضا على أن هذا المريض سيمر بأعراض بسيطة.
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