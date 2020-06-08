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أنباء حول إصابة شيرين و طفلتيها بكورونا

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كورونا

شيرين

حسام حبيب



ترددت أباء حول إصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب ووالدتها وطفلتيها بفيروس كورونا بعد مخالطتها لعدد من المصابين خلال الفترة الماضية.

وتسبب اختفاء شيرين عبد الوهاب عن الأعين وعن مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة الشكوك حول إصابتها بالفعل ، لكن ما زالت الأخبار ليست مؤكدة خاصة وأن شيرين لا ترد على هاتفها وكذلك زوجها الفنان حسام حبيب.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه عددًا من أصدقاء شيرين للتأكد من إصابتها ، وجاءت النتيجة إيجابية لكن المسحة الثانية جاءت نتيجتها سلبية مما جعلها تجري مسحة أخرى للتأكد من النتيجة النهائية.

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