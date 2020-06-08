وزيرة الهجرة للعالقين بالخارج: اللي عايز يرجع هنرجعه

08 يونيو 2020 - 07:32 ص





أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ،أن الدولة المصرية تستمر في ملف عودة العالقين وغيرهم من المصريين بالخارج، معقبة:" السلطات المصرية أعادت 20 ألف مواطن حتى الآن من الخارج".



وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "دي أم سي"، بأن هناك الكثير من المصريين بالخارج بعدد كبير من الدول يردون العودة لمصر.



وأوضحت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الإجراءات المتعلقة بالكشف الطبي وغيرها تتولاها وزارة الصحة، ،مشيرة إلي أن وزارة الطيران تقوم بجهود كبيرة لإعادة المصريين بالخارج، معقبة:"اللي عايز يرجع مصر هنرجعه".

