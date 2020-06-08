مذيع"نفسنة" يعلن إصابته بكورونا بطريقة غريبة

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أديل

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احمد الخطيب

نفسنة

كورونا



أعلن أحمد الخطيب مذيع ببرنامج "نفسنة" ،إصابته بفيروس كورونا المستجد ، من خلال أغنية ساخرة تحذر من مخاطر الفيروس ا وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية.

و أطلق الخطيب الأغنية عبر قناة "القاهرة والناس" من داخل منزله وهو يعاني من "العزل"، ويتذكر أيام الخروج من المنزل والعمل والتواصل مع أصدقائه ،مقدما الأغنية بنفس ألحان أغنية المغنية العالمية "أديل" وهي أغنية hello.

وأوضح  أحمد الخطيب ،أن الأغنية هي محاولة لتحذير الناس من فيروس كورونا وأن نتذكر دائما أن لنا أقارب قد يكونوا عرضة للمرض ففكرة الأغنية من البداية كانت عن العزل ولكن بعد إصابتي بكورونا رأيت تغير بعض الكلمات بها.

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