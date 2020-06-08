حقن رجاء الجداوي بعلاج ثوري لتسريع تعافيها من كورونا

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رجاء الجداوي
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كورونا

رجاء الجداوي

بلازما المتعافين

كشفت مصادر طبية بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية عن بدء حقن الفنانة رجاء الجداوي ببلازما المتعافين من فيروس كورونا وذلك حسب بروتوكول وزارة الصحة والسكان.

وحصلت "رجاء" على جرعتين من البلازما المذكورة لتسريع علاجها من فيروس كورونا الذي أصابها قبل أكثر من أسبوعين.

وأشارت المصادر إلى أن صحة رجاء الجداوي مستقرة وحرارتها في الأرقام الطبيعية وفي حال تحسن الحالة أفضل من ذلك سيتم نقلها إلى غرفة عادية.

وأثبتت بلازما المتعافين كفاءة كبيرة في علاج الحالات الحرجة المصابة بكورونا.

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