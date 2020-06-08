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الكشف عن هوية الفنانة التي اتهمتها بسمة وهبة بنشر كورونا بالوسط الفني

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فنانة
فنانة
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فنانة شهيرة

ريهام حجاج

تعرضت فنانة شهيرة لهجوم إعلامي شديد خلال الأيام الماضية بدعوى إقامتها أحد الحفلات بمنزلها في ظل أزمة كورونا ما تسبب في انتشار المرض بين الكثير من الفنانين والإعلاميين.

وخرجت الفنانة ريهام حجاج عن صمتها وعبرت عن استيائها الشديد من هذه الاتهامات واصفة إياها بـ"الشائعات السخيفة".

وقالت "ريهام" في مداخلة مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي المصري خالد أبو بكر: لم أقم بأية حفلات خلال الفترة الماضية ، لم يحدث هذا الأمر مني أو من زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة مثلما تزعم وسائل الإعلام.

وأضافت: أمكث في منزلي ولم أخرج منه إلا مرة واحدة للذهاب إلى منزل آخر مملوك لي.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة اتهمت "فنانة" دون أن تذكر اسمها بالتسبب في انتشار كورونا بالوسط الفني بعد إقامتها حفل في منزلها بعيد الفطر دون اتباع الإجراءات الاحترازية.

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