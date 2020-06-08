الديهي: هذا هو الإنذار الأخير من السيسي

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نشات الديهى



أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك ترحيبًا دوليًا ا للمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تحت مسمى "إعلان القاهرة"، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ترحيبها بإعلان القاهرة، كما أعلنت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وروسيا تأييدها لإعلان القاهرة بالأمس.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن "، أن الأمم المتحدة رحبت بالمبادرة الإقليمية المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة أن هناك تقرير ورد إليها يؤكد ان حكومة السراج قامت بعمليات سلب ونهب وقتل في تريبونه.

واعتبر، أن إعلان القاهرة هو إنذار أخير من الرئيس المصري للفرقاء في ليبيا أنه لن يكون هناك فرص أخرى، وعلى غير الليبيين ان يخرجوا من ليبيا فورًا دون سابق إنذار.

ووجه رسالة لليبيين قال فيها : "الحقوا بقطار السلام، ولا مكان بهذا القطار للميليشيات والمتأسلمين والإخوان وأنصارهم، وتركيا وأتباعها".

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