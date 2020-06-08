  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:46 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى منصور: ضابط قطري وراء تسريب عقود اللاعبين

خالد أبو بكر: الشاب الأسواني أشجع من النواب

خالد أبو بكر: أقسم بالله اللي بقوله حقيقة

اشرف صبحى

أول تعليق من «الشباب والرياضة» على أزمة الأهلى وتركى آل الشيخ

وزير الدولة للشئون الإسلامية

وزير سعودي عن الإخوان: كاذبون كشف الله سترهم وفضحهم

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار رئيس الجمهورية: هذا موعد طرح أول لقاح لكورونا

نشأت الديهي

الديهي: هذا هو الإنذار الأخير من السيسي

عمرو أديب

"بتشرب سجاير".. تحرج ضيف "أديب"علي الهواء

معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية

معتز عبد الفتاح : الدولة ما بتهزرش

كورونا

3 شروط لتبرع ببلازما الدم لعلاج مصابي كورونا

بطاقات التموين

بـ"10 ملايين بطاقة"..التموين تزف خبر سار للمواطنين

معتز عبد الفتاح : الدولة ما بتهزرش

الحياة السياسية

معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية
معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

معتز عبد الفتاح: اسمعوا كلام الرئيس حتى لا يحدث ما لا نحب

#

"السيسي": ما أشاهده يؤكد هذه الثقة

#

تعليق صادم من عمرو يوسف على أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها

#

معتز عبد الفتاح:"إثيوبيا بتحط الحبل حولين رقبتنا"

التعليم

المحور

الثانوية العامة

كورونا

معتز عبد الفتاح



أثني الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، علي القرارات التي اتخذها الدكتور طارق شوقي وزير التربية ،حول إجراء امتحانات الثانوية العامة خلال الشهر الجاري.

وقال عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور": "الطلبة وأولياء الأمور كانوا قلقين، والدكتور طارق فعل ما كان متوقعا منه ومن الدولة المصرية، الدولة خايفة على ولادها و مبتهزرش في حياة المواطنين ".

وتابع :"مصالح المواطنين ومصالح طالبها وأولادها، في مقدمة القرارات المهمة، حذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة، وغيرها من القرارات التي تدل على رفق واضح من الوزارة والدولة بأولادها".

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، أمس مؤتمرا صحفيا مباشر للإعلان عن القرارات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ 21 يونيو المقبل وتستمر حتى 21 يوليو القادم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرارات مهمة جديدة لوزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة
» الثلاثاء.. مؤتمر صحفي للأزهر لتوضيح إجراءات امتحانات الثانوية
» نتنياهو: واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لتطبيق خطة الضم
» بشرى سارة بشأن قرار وقف تراخيص البناء
» الأهلي يؤجل تعديل عقود لاعبيه
» شاهد.. فنان شهير ينعى والدته بعبارات مؤثرة
» أنباء حول إصابة شيرين و طفلتيها بكورونا
» بشرى سارة.. هذه الدولة ترفع جميع الإجراءات والقيود الاحترازية
» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات عن مقتل شيخ قبيلة " قحطان"
» نجم الزمالك ينتصر لـ أبو تريكة: من أفضل 4 شوفتهم بيلعبوا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية