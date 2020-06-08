معتز عبد الفتاح : الدولة ما بتهزرش

08 يونيو 2020 - 06:27 ص





أثني الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، علي القرارات التي اتخذها الدكتور طارق شوقي وزير التربية ،حول إجراء امتحانات الثانوية العامة خلال الشهر الجاري.



وقال عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور": "الطلبة وأولياء الأمور كانوا قلقين، والدكتور طارق فعل ما كان متوقعا منه ومن الدولة المصرية، الدولة خايفة على ولادها و مبتهزرش في حياة المواطنين ".



وتابع :"مصالح المواطنين ومصالح طالبها وأولادها، في مقدمة القرارات المهمة، حذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة، وغيرها من القرارات التي تدل على رفق واضح من الوزارة والدولة بأولادها".



وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، أمس مؤتمرا صحفيا مباشر للإعلان عن القرارات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ 21 يونيو المقبل وتستمر حتى 21 يوليو القادم.

