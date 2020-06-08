سيدة يتخلى عنها زوجها بسبب كورونا: مكلتش بقالي يومين

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كشفت عزة محمد، متطوعة لمساعدة مرضى كورونا، سر تطوعها قائلة :"إن تنمر أحد جيرانها على مصابة بفيروس كورونا، وتخلي زوجها عنها، موضحة أن هذه المصابة قامت بالاتصال بها، وأخبرتها بأن زوجها تركها وأخذ الأبناء منها، وأخبر أهل قريته أن زوجته مصابة بكورونا، معقبة: "قالت لي أنا في البيت ومش قادرة أطلع وليا يومين مكلتش".

وأضافت "محمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنها قررت مساعدة مصابي كورونا، معقبة: "تعرضت لهجوم شديد بسبب مساعدتي للمرضى بسبب عدم وجود وعي".

وأكدت أن سبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا هو خوف المصابين من الإعلان عن أنه مصاب ولا يذهب إلى المستشفى خوفًا من التنمر الذى سيتعرض له من قبل جيرانهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.

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