معلومة تنشر لأول مرة وتكشف الحقيقة بمرض الجداوي

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الحدث اليوم

سيد علي

كورونا

رجاء الجداوي



كشف الإعلامي سيد علي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وانتقالها لإحدى مستشفيات العزل.

وقال "علي"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن الفنانة رجاء الجداوي حصلت على جرعتين من بلازما المتعافين، ومتواجدة على جهاز التنفس الصناعي، ورغم ذلك حالتها الصحية لم تتغير.

 وأكد علي ،أن الفنانة رجاء الجداوي لم تخرج من العناية المركزة حتى الآن وأن ما تردد عن خروجها مجرد شائعات.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية، ونقص نسبة الأكسجين في الدم ولكن وضح الأطباء تحسن حالتها الصحية بعد ثلاث أيام في العناية المركزة

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