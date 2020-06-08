"لسه مخلصوش".. رد وزير المالية علي سؤال إعلامي له علي الهواء

08 يونيو 2020 - 05:56 ص





كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي أمس،قائلا :" إن الاجتماع ناقشة جهود الحكومة في الإجراءات المتخذة لإدارة الوضع الحالي في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا".



وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون"،مع الإعلامي خالد أبو بكر، قائلا "أدرك معاناة المواطنين تمامًا بعد أزمة كورونا، ولكن هذا الأمر غصب عننا، وخاصة أن هذا الوباء عالمي وأثره عالميًا".



وحول مصير الـ 100 مليار جنيه المخصصة لأزمة كورونا،رد وزير المالية قائلا: "لسه مخلصوش وما زال هناك مخصصات باقى منها".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

